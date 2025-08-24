"El hombre más importante de mi vida": Raquel Argandoña revela detalles de su relación "con ventaja" con Félix Ureta

24 ag. 2025 - 19:15 hrs.

En el tercer episodio de "Only Friends", Raquel Argandoña mantuvo una íntima conversación con José Antonio Neme, en la cual habló de sus relaciones personales y entregó detalles de su vínculo actual con Félix Ureta.

Cabe recordar que, si bien la animadora confirmó su quiebre con el ingeniero comercial en octubre del año pasado, recientemente fueron vistos juntos nuevamente en un cumpleaños, motivo por el cual Neme la cuestionó.

"Si tú te refieres a ese cumpleaños que nos topamos, fui acompañada de... Yo te diría que el hombre más importante, después de mi hijo, que he tenido en mi vida: Félix Ureta. Somos amigos, y coincidimos. Tenemos una linda relación, pero si tú me preguntas por mi estado civil, te digo soltera", reveló "La Quintrala".

En esa misma línea, reveló que "estoy en una edad en la que quiero disfrutar del día a día (...) Quiero pasarla bien".

Frente a esto, Neme le preguntó directamente si es que es amiga de Félix, lo cual ella confirmó. No conforme con esto, el periodista se atrevió a corregir a Argandoña, deslizando que, realmente, son "amigos con ventaja".

"Sí, somos amigos. Con ventaja, a veces, sí (...) Él estuvo en un momento muy importante en mi vida. Después de mi hijo, yo te diría que hoy, fue el hombre más importante de mi vida", reiteró.

