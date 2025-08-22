"El fin de una pesadilla": Cristián Campos reacciona a fallo de la Corte de Apelaciones a su favor

22 ag. 2025 - 17:24 hrs.

El caso del actor Cristián Campos, quien fue acusado de abuso sexual por parte de su ahijada, Raffaella Di Girolamo, tuvo un nuevo capítulo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el cual se estableció que no fue jurídicamente posible determinar la culpabilidad de Campos, confirmando así su sobreseimiento definitivo.

"Importante para él, su señora y su hijo"

Carlos Cortés, el abogado del actor, sostuvo que esta nueva resolución, que se dio de forma unánime en la Sexta Sala del tribunal de alzada, elimina todos los "considerandos" que podían establecer la participación de Campos en los delitos imputados.

"Quedamos conformes. Mi cliente queda contento. La verdad es que es un alivio infinito para él y su familia. Es como sacarse una mochila gigante que cargaron junto a su familia mucho tiempo. Este fallo, que va a ser el definitivo y que establece que Cristián no tiene participación ni responsabilidad alguna en esos hechos, es muy importante para él, para su señora y para su hijo", expresó el abogado.

Con anterioridad, Campos ya había sido sobreseído, aunque el tribunal sí lo consideró como autor de tres delitos de abuso sexual. Con este nuevo fallo, esto cambia, estableciéndose que su participación en dichos ilícitos no está confirmada.

Cristián Campos sobre nuevo fallo de la Corte de Apelaciones

Por su parte, el intérprete abordó el fallo de la Corte de Apelaciones a través de sus redes sociales. Concretamente, utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia en la que compartió la noticia junto a un breve mensaje.

"El fin de una pesadilla larga, injusta y dolorosa", escribió Campos, dando así por cerrada la situación.

Otra que celebró el nuevo dictamen de la Corte de Apelaciones fue María José Prieto, esposa de Cristián Campos, quien también utilizó sus redes sociales para compartir la felicidad que le provocaba el sobreseimiento definitivo.

"Por unanimidad, Cristián Campos es inocente. 3/0 votaron los jueces de la Corte de Apelaciones", comunicó la también actriz.

