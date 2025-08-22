Arturo Vidal y Marité Matus aparecen juntos en video de TikTok y redes estallan: "La patrona está de vuelta"

22 ag. 2025 - 16:22 hrs.

La cuenta de AV Streetwear, el emprendimiento de ropa urbana entre Arturo Vidal y Marité Matus, ha estado activo en redes sociales, publicando contenido no solo en el que muestran sus productos, sino que también sumándose a retos virales que son tendencia en la plataforma.

Recientemente, los integrantes de AV Streetwear subieron un "trend" a TikTok, en el que presentan a cada uno de los miembros de la empresa y el aporte que realizan.

Marité y Vidal en nuevo video juntos

Con el audio "se está quemando la oficina, saquen lo más importante", los miembros de la empresa cargaron primero a Arturo Vidal, con la frase "el que nos paga", participando en el proceso su hijo mayor, Alonso "Monito" Vidal.

Luego vino Marité, quien fue cargada en brazos por su hijo y otro compañero de la empresa, con la consigna, "Marité, que nos da ideas creativas y alegría". Después se sumaron también colegas que no quisieron quedar fuera del trend.

Ver nuevamente juntos a Arturo Vidal y Marité Matus en el mismo video, aunque no compartieron ninguna escena, llamó la atención de los seguidores de la cuenta, quienes no ocultaron su alegría al verlos reunidos.

"La patrona está de vuelta, señoras y señores", "lo más lindo de Vidal es la Marité y sus hijos", "ahora si que eres el king, con tu reina, Marité", "amamos a la reina Marité. Ella está de vuelta", "la patrona, me encanta", "si está la patrona le doy like", son algunos de los comentarios del TikTok.

