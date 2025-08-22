Ivette Vergara impacta con radical cambio de look noventero: "Como hace 30 años"

22 ag. 2025 - 17:02 hrs.

La periodista Ivette Vergara sorprendió a sus seguidores tras compartir imágenes de su reciente participación en un evento comercial. Lo llamativo fue su look, y es que la comunicadora renovó por completo su apariencia con un arriesgado corte de cabello.

A través de sus historias en Instagram, Vergara compartió su más reciente visita a la peluquería. En esta ocasión, confió su cabello a los estilistas Claudio Huircan, conocido como Dr. Pelo, y Samuel Rubio, quienes le realizaron una melena.

Ivette Vergara impacta con radical cambio de look noventero

Los expertos destacaron que el resultado dejó a Ivette con corte muy similar al que lucía en su juventud, en la década de los 90, cuando apareció como modelo en el video de la canción "No te portes mal" del grupo argentino G.I.T.

La esposa de Fernando Solabarrieta dejó atrás su larga cabellera, la cual solía estilizar con ondas, y optó por una melena recta con flequillo. El resultado final fue publicado en la cuenta de Huircan y generó una ola de reacciones.

"Es increíble, es como hace 30 años, cuando hicimos un videoclip y, aparte de eso, una revista", comentó Rubio en el clip, mientras que Huircan destacó que los años parecen no pasar por Ivette: "Está igual"

En la sección de comentarios, algunos usuarios señalaron que Ivette regresó al look de uno de sus personajes más recordados de su época como actriz en teleseries, un estilo con el que también había participado en un concurso de belleza.

"Es la Srta. Daisy de 'Marrón Glacé'", "Excelente, rejuveneció", "Retrocedió unas décadas con este corte", "Así la recuerdo en el Miss Chile", "Quedaste más hermosa", "No está igual, está mucho mejor", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Ivette Vergara/Instagram

Todo sobre Famosos chilenos