"No me sorprende nada de ella": Arenito arremete contra Natalia Rodríguez tras crítica por exponer complejo presente económico

22 ag. 2025 - 14:52 hrs.

Una de las rivalidades más emblemáticas del espacio juvenil "Yingo" fue la de Natalia Rodríguez y Alexander Núñez, conocidos como "Arenita" y "Arenito". Aunque han pasado varios años desde que compartieron pantalla, una reciente polémica los volvió a enfrentar.

En el último tiempo, Núñez ha atravesado un complejo momento económico tras regresar desde Australia. Actualmente, se encuentra cesante, vive en una pieza compartida e incluso ha recurrido a sus seguidores en redes sociales en busca de apoyo, mientras espera oportunidades para reinventarse.

Arenito arremete contra Natalia Rodríguez tras crítica por exponer complejo presente económico

Para referirse a su situación actual, el exbailarín asistió al programa Primer Plano. Tras esa aparición, Natalia fue consultada sobre su opinión, la cual no fue del agrado de Alexander. "Siento que el hecho de decir que vive en condiciones paupérrimas, que tiene una vida mala y todo eso, no sé, no me gusta", lanzó.

"Hay muchas personas, muchos chilenos que viven en esas circunstancias y por mucho tiempo, y simplemente porque los arriendos están muy caros o porque los sueldos no dan o porque son universitarios… yo creo que no hay que mirar en menos", argumentó.

Si bien la ex "Reina de los pokemones" aclaró que "independientemente de que esta persona me cae muy mal, no voy a opinar ni reírme de su situación, no soy así de mala persona", sus dichos no pasaron desapercibidos.

Este jueves, Alexander encendió las redes al compartir una captura de un chat donde le reenviaban la polémica "crítica" que Natalia hizo, publicada en un portal de espectáculo. "Ella decía que andaba como los pobres juntando agua… se le olvida lo mala que fue", decía el mensaje que recibió.

"Arenito" no se quedó callado y respondió con todo: "No me sorprende nada de ella, la verdad. Creo que tiene un buen punto al decir que muchos chilenos viven de esta forma porque es la verdad. Pero no porque sea una realidad para muchos jóvenes o chilenos quiere decir que esté bien vivir de esta forma, con lo justo para pagar arriendo y comer mal. Esto debe cambiar".

Finalmente, cerró el tema deseándole lo mejor a Natalia, aunque dejando en evidencia cómo ha sido su trato hacia él: "Deseo que Dios la siga prosperando y me alegra que esté así estable, siempre le desearé bien a quienes me maldicen".

Historia de Instagram de "Arenito"

Todo sobre Famosos chilenos