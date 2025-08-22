Completamente blanco: Daniela Aránguiz mostró cómo amaneció su patio tras intensa nevazón en Santiago

22 ag. 2025 - 17:45 hrs.

Este viernes 22 de agosto fueron miles las casas del sector oriente de la región Metropolitana que amanecieron de blanco, cubiertas con una espesa capa de nieve, la cual cayó durante varias horas producto del sistema frontal que comenzó durante la tarde del jueves 21.

Quien disfrutó de la nieve fue la panelista de "Only Fama" fue Daniela Aránguiz, quien subió un registro a sus redes sociales una foto mostrando cómo quedo el patio de su casa tras este fenómeno meteorológico poco usual en los inviernos capitalinos.

El patio de Daniela completamente nevado

En la foto se aprecia el inmenso patio de su casa, el cual tiene orientación hacia la cordillera de Los Andes que, al igual que el inmueble de Daniela, amaneció completamente de blanco.

El patio de Daniela, que se caracteriza por su amplio y verde pasto, que rodea a una enorme piscina a pie de suelo, se llenó de nieve. Solo las reposeras y el agua de la piscina no fue cubierta por el manto blanco que cubrió el resto del lugar.

Historia de Daniela Aránguiz

Un registro que Aránguiz armonizó con la canción de Daniela Mlcuchova llamada "Simple Life", que da todo el ambiente acogedor a la foto.

Cabe precisar que para este fin de semana se espera un frío de condiciones "polares" para la Región Metropolitana, según el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton. Los termómetros podrían descender a los -3°C en pleno centro de Santiago.

