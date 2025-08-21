Wanda Nara desliza que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi: "Hablé con él, está intentando ser feliz"

21 ag. 2025 - 18:49 hrs.

Todo apunta a que María Eugenia "China" Suárez estaría lista para formar una familia junto a Mauro Icardi, y, curiosamente, la encargada de revelar la noticia fue nada menos que la expareja del futbolista, Wanda Nara.

La cantante argentina de 33 años estaría viviendo su cuarto embarazo. Suárez es madre de Rufina, fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo durante su mediática relación con el chileno Benjamín Vicuña.

Wanda Nara asegura que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

En el programa Puro Show conversaron con Nara para abordar las acusaciones de deuda alimentaria que realizó contra el jugador del Galatasaray. Fue en ese contexto que declaró que fue el propio Icardi quien le contó sobre el embarazo.

"Hablé con él, me dijo que está intentando ser feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos", declaró, despertando de inmediato la curiosidad de los periodistas. Consultada sobre si se refería a un embarazo, Wanda contestó: "No voy a hablar cosas que a mí no me pertenecen".

China Suárez y Mauro Icardi/Instagram

Desde el panel insistieron en que aclarara sus dichos, sin embargo, se limitó a decir que "ya lo veremos muy pronto. Me llamaron por un montón de cosas y esa fue una, pero no me interesa. No puedo hablar por ellos, no soy comunicadora de sus temas".

Al ser consultada sobre si sus hijas con Icardi, Isabella y Francisca, estaban enteradas de que tendrían un hermanito, la empresaria aprovechó de arremeter contra el deportista. "No. A ellas nadie les comunicó nada. Imagínate que no las saludaron para el Día del Niño, mucho menos la van a llamar para decirle eso", afirmó con molestia.

Días atrás, la pareja compartió una publicación en Instagram que alimentó aún más las especulaciones. En la imagen, el futbolista aparece recostado sobre la panza de Suárez, apoyando cariñosamente su cabeza y su mano sobre ella.

