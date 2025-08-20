Benjamín Vicuña y China Suárez estarían negociando otro acuerdo de custodia para sus hijos

20 ag. 2025 - 19:39 hrs.

Medios de Argentina revelaron el acuerdo que tienen Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez, el cual define el régimen de visitas que tienen con los hijos que ambos tuvieron, Amancio y Magnolia, durante los años que estuvieron en pareja.

Cabe precisar que las cosas entre Suárez y Vicuña no están en su mejor momento. Esto porque ella quería llevarse a vivir a los niños a Turquía, país en el cual reside actualmente junto a su novio, Mauro Icardi, mientras que Benjamín se opuso tajantemente a aquello.

El chileno logró que sus hijos se mantuvieran en Argentina, argumentando que en dicho país los niños tienen su rutina y familia, consiguiendo que China solo se lleve a sus niños a Turquía en días libres, fines de semanas y/o vacaciones.

Complicaciones en el acuerdo

De acuerdo al programa "Implacables", este acuerdo que el mismo Vicuña persiguió, ahora se convirtió en un problema para él, debido a que no podría dedicarle todo el tiempo que quiere a sus hijos producto de sus trabajos como actor.

"De lunes a viernes (Benjamín) tiene que estar sí o si en Uruguay, solamente puede venir los fines de semana. La China Suárez de esto se enteró por los medios, porque él dijo que se quedaba con sus hijos en la Argentina", dijo el panelista del espacio, Gustavo Méndez.

Esta jornada laboral que en un principio él quiso flexibilizar pero no le fue posible, ocasionó un problema para Benjamín, quien ahora, junto a sus abogados, habría reconsiderado el primer trato que consiguió con la China, y estaría dispuesto a que sus dos hijos estén mayor cantidad de tiempo con ella en Turquía.

China Suárez

"Los abogados de ambas partes me dicen que los chicos van a estar más días con la mamá, esto sería parte de un convenio que aceptó Benjamín Vicuña después de que La China Suarez borrara el posteo donde hablaba de él y supuestas adicciones", indicaron en el espacio.

Asimismo, agregaron que la nueva estrategia de los representantes de ambos está encaminada a que "los chicos estén treinta días con la madre y diez días con el padre".

Con todo, Benjamín Vicuña pese a toda su situación personal, no estaría del todo contento con esta oferta y buscaría otro acuerdo de custodia infantil.

Todo sobre Famosos chilenos