Rosemarie Dietz revela que su marido nuevamente le fue infiel: "La gente no cambia"

20 ag. 2025 - 14:07 hrs.

Todo parece indicar que la bailarina y recordada participante de "Mekano", Rosemarie Dietz nuevamente puso fin a su relación matrimonial con Cristóbal González y que, al igual que en una oportunidad anterior, fue por una infidelidad.

Recordemos que a comienzos de 2021, Rosemarie anunció que Cristóbal le había sido infiel en Valdivia, región de Los Lagos, ciudad en la que ambos comparten residencia. Un quiebre que duró pocos meses, puesto que en agosto de ese mismo año ella decidió volver con él. "Dios nos hizo para perdonar y ser perdonados", dijo en ese entonces para justificar su elección.

La decisión de Rosemarie

Ahora, a raíz de una historia que subió a su cuenta de Instagram, las alarmas en el mundo de la farándula se volvieron a encender, puesto que la ex "Mekano" está acusando a su marido de haberle sido nuevamente infiel, y decidir iniciar una nueva vida con su amante.

Sobre una imagen en la que aparece vistiendo una abrigada chaqueta, Rosemarie escribió, "¿olvidar a tu hija por otra mujer? Tu casa, tu familia, etc... No se lo deseo a nadie... suerte para todas las que creímos algún día en perdonar y creer que sí cambiarían, pero resulta que se fue con otra".

"Chicas, el perdón es para uno, la gente no cambia. El dolor es peor cuando tienes a una hija de por medio... y creer que el hombre infiel vuelve a ser tuyo. En fin, te suelto y te deseo lo mejor" añadió.

Historia de Rosemarie Dietz

Luego subió otra historia dedicada a su hija en la que le dice, "lo mejor de mi vida, que no me deja caer eres tu mi vida. Mi hija, te amo, seré fuerte para ti. Te amo", agregando varios emojis de corazones rojos.

Historia de Rosemarie Dietz

Todo sobre Famosos chilenos