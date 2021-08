Rosemarie Dietz confirma reconciliación con su ex que la engañó: "Dios nos hizo para perdonar"

A comienzos de este año, un quiebre amoroso remeció el mundo de la farándula, luego que la recordada integrante de "Mekano", Rosemarie Dietz, anunciara el fin de su relación tras ser víctima de una bullada infidelidad.

Esto porque en dicha ocasión indicó que su pareja, Cristóbal González, la engañó en Valdivia, lugar donde ambos compartían residencia.

"Él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas...", comentó en febrero de este 2021.

"Me trataba de loca y otras cosas más, estaba ciega", agregó, señalando también que en apenas 4 días se quedó "sin casa, sin marido y sin mi hija gatita". Esta última afortunadamente la recuperó a las pocas semanas del quiebre.

La reconciliación

El tiempo cura todo dicen muchos, y así ocurrió con la relación entre Rosemarie y Cristóbal. Esto porque a menos de 6 meses de su quiebre, ella anunció la reconciliación.

Mediante su cuenta de Instagram, escribió, "mi gente bella... como siempre gracias por el apoyo. Y lo principal es que Dios nos hizo para perdonar y ser perdonados".

Rosemarie Dietz y su pareja

Agregó que actualmente se encuenta "muy feliz y contenta", y aprovechó de darle algunos consejos a sus seguidores. "Disfruten y lo más importante... vivan para ser felices".

"El corazón sano y alegre persona y sigue disfrutando sin que nadie lo apague, consejo de Rose", remató, confirmando que actualmente se encuentra más feliz y enamorada que nunca.

Revisa la publicación

Historia de Rosemarie Dietz

Todo sobre Famosos chilenos