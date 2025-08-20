La gran emoción de Bernardo Borgeat durante su matrimonio con Carmen Gloria: "Soy de lágrimas fáciles"

20 ag. 2025 - 12:23 hrs.

El empresario del mundo de los asados, Bernardo Borgeat, contrajo matrimonio el pasado sábado 16 de agosto junto a Carmen Gloria Arroyo, popularmente conocida como "la jueza", con quien estuvo en un largo pololeo que se extendió por 12 años.

Una ceremonia que estuvo marcada por la emoción de Bernardo, quien soltó algunas lágrimas en medio del matrimonio, frente a la decena de invitados en los que también estuvieron contemplados figuras de la televisión chilena.

Bernardo y su llanto en la ceremonia

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el matrimonio, que se encuentra celebrando su luna de miel en Colombia, reveló que Bernardo estuvo llorando prácticamente toda la ceremonia.

"Sus primeras lágrimas fueron cuando me vio entrar a la ceremonia. Cuando llegué me dio un beso y vi sus ojos súper rojos, me enterneció mucho. Después, en el momento en el que el padre Pablo Walker hizo un homenaje a nuestros seres queridos que no podían acompañarnos. Finalmente, muchos nos emocionamos con las palabras de mi hija Cony y cómo describió increíblemente nuestra evolución de pareja y la relación tan estrecha con nuestros hijos", indicó Carmen.

Carmen Gloria y Bernardo

Por su parte, Bernardo señaló que "soy de lágrimas fáciles. Me emociono hasta con las cosas más simples, pero que tienen algún sentimiento para mí". Algo que respaldó Carmen, quien añadió que su marido "es bastante emotivo. ¡Siempre lo molesto que llora hasta con los comerciales! Suponíamos que se iba a emocionar, pero no dimensionamos cuánto sería ni que todos estaríamos más o menos igual que él".

Su elección de Colombia como destino de su luna de miel se debe a que el primer viaje que realizaron como pololos fue a una isla en dicho país caribeño. "Queríamos repetir esa maravillosa experiencia y recuerdos, así que buscamos otra isla similar", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos