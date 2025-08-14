"Me equivoqué y quería decirlo": Natalia Valdebenito se disculpa tras criticado comentario sobre tragedia minera

14 ag. 2025 - 17:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la comediante nacional Natalia Valdebenito publicó un video en redes sociales para disculparse luego de que se viralizara un extracto de una rutina donde hizo referencia a la tragedia minera de El Teniente ocurrida el pasado 31 de julio, en la que murieron seis trabajadores.

El registro fue captado por uno de los asistentes a su reciente show de stand up comedy en el Teatro Regional Lucho Gatica, en Rancagua, y posteriormente difundido en redes sociales. En él, Valdebenito dice: "Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate", frase que generó fuertes críticas y comentarios mayoritariamente negativos.

Acusa que fue sacado de contexto

“Estoy aquí para pedir disculpas. Para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y, en especial, a la familia de los fallecidos en el reciente accidente en la minera El Teniente”, comenzó señalando la artista.

La comediante afirmó que el registro que circula fue “sacado de contexto”, pero igualmente asumió su error.

“Tengo que pedir disculpas. Lo hago porque lo siento, porque el dolor ajeno también me atraviesa y me importa. Y lo hago porque, honestamente, siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca. Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes”, concluyó.

El comentario sobre los mineros fue emitido por Valdebenito luego de que hablara sobre su discusión con José Miguel Villouta. "A todos los que nombre, por favor, no se enojen, no me funen, porque francamente este cuerpo solo puede una funa a la semana", afirmó durante su rutina, para culminar con sus polémicos dichos: "Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate".

Reacción de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua

La Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, administradora del teatro, emitió un comunicado en el que condena la frase de Valdebenito durante su rutina.

“La corporación expresa su profundo rechazo a los recientes comentarios emitidos por Natalia Valdebenito en un contexto de stand up comedy, en los que se refirió de manera inapropiada a la reciente tragedia ocurrida en la mina El Teniente”, señala el documento.

En la declaración, la entidad agrega que, en resguardo del respeto a las víctimas, sus familias y la comunidad rancagüina, solicitó formalmente a la productora del evento que la artista ofrezca disculpas públicas por sus dichos, situación que se cumplió durante esta jornada.

