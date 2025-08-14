El gran miedo de Eugenia Lemos sobre convertirse en madre por primera vez a los 39 años: "Uno escucha tantas cosas"

14 ag. 2025 - 17:52 hrs.

La comentarista de moda Eugenia Lemos y su pareja, el diseñador Matías Kosznik, son parte del baby boom que está viviendo el espectáculo chileno. La comentarista de moda se encuentra en la semana 33 de su embarazo, esperando a una niña.

En la previa al gran día, Lemos fue parte del programa de YouTube "Mamá por siempre", conducido por María Luisa Godoy. En aquella instancia, contó sus sensaciones frente al inicio de esta nueva etapa junto a Kosznik, con quien lleva más de 20 años de relación.

El gran miedo de Eugenia Lemos sobre convertirse en madre por primera vez a los 39 años

La exchica reality, de 39 años, reconoció que fue postergando la maternidad porque no quería perder su libertad. "Sentí la alarma del reloj biológico y dije: ahora o nunca. Siempre supimos que queríamos una familia, pero nos encanta viajar, hacer proyectos… y la vida se pasa rápido", afirmó.

Sin embargo, logró superar sus miedos, y es que según contó, se dio cuenta de que "nunca va a ser el momento perfecto. Lo importante es decidirlo y disfrutarlo". Y bromeó diciendo que "quería tenerlo antes de los 40 y quedé al ras, voy a parir y al mes cumplo 40".

Respecto al parto, Eugenia confesó será vía una gran prueba para ver si desea seguir teniendo hijos: "Me aterra el parto... Ahora habría que pasar la prueba del parto. Si pasamos la prueba del parto vamos por el segundo... y si el segundo parto es bueno, vamos para el tercero".

"Me da miedo el dolor, es que uno escucha tantas cosas", complementó. Para prepararse, está realizando diversas actividades, que incluyen yoga, ejercicios de piso pélvico y gimnasia prenatal.

Finalmente, reveló: "No tengo nada listo. No tengo el nombre, no tengo la pieza lista, no tengo la maleta lista", ya que está tomando este proceso con bastante calma.

