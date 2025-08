Natalia Valdebenito rompe el silencio tras acusaciones de José Miguel Villouta: "Me parece peligroso"

04 ag. 2025 - 12:06 hrs.

La comediante Natalia Valdebenito se refirió a las fuertes acusaciones que realizó José Miguel Villouta contra ella en una entrada de su blog, en la que acusó a la humorista de haber emprendido una campaña para desacreditarlo, la cual consiguió alejarlo de los medios de comunicación.

Recordemos que Villouta, en su larga entrada de blog, le echó la culpa a Valdebenito de su precaria situación económica, que ha tenido consecuencias del tipo de no poder ni siquiera costear su salud.

¿Qué respondió Natalia Valdebenito?

En conversación con Primer Plano, Natalia primero, reconoció que José Miguel Villouta, tal como él mencionó en su entrada de blog, sí tuvo un rol fundamental en lo que fue el inicio de su carrera en el mundo del humor.

"Él fue muy importante, muy importante (en mi carrera)", expresó Natalia, tratando de esquivar las preguntas de la periodista, quien insistió en sacarle alguna declaración a la actriz. De hecho, al ser consultada sobre el fin de la amistad que tenían, ella expresó "él me bloqueó de todo... no supe nunca qué pasó".

Al intentar ahondar, lo cierto es que los esfuerzos de la periodista fueron completamente infructuosos. "No voy a contarte nada, no puedo hablar. Me parece peligroso. Todo esto que está pasando (me parece peligroso)", indicó.

De hecho, justificó su negativa a conversar abogando tanto por su integridad como la profesional que la entrevistaba. "Más allá de eso, no voy a decir nada, creo que el contexto es muy peligroso para mí y para todas las mujeres que expone, y por la seguridad mía y de todas, incluida la tuya, no voy a decir nada", concluyó.

