"No puedo ayudar económicamente a mi madre viuda": El difícil presente de José Miguel Villouta lejos de la televisión

02 ag. 2025 - 11:00 hrs.

Una impactante revelación fue la que hizo el periodista José Miguel Villouta a través de su blog personal, en el que reconoció que se encuentra atravesando una compleja situación económica tras su salida forzosa de los medios de comunicación, apuntando como una de las responsables de su salida a Natalia Valdebenito.

El comunicador de 48 años, actualmente radicado en Los Vilos en la casa de sus padres, reveló que está ad portas de volver a Santiago, pero no porque tiene planes de volver a algún medio de comunicación, sino que lo hará para trabajar en lo que sea, estando entre sus opciones ser repartidor de comida en bicicleta.

Los problemas de Villouta

Tras asegurar que fue una de las primeras personas que apostó por Natalia Valdebenito en su rol de comediante, ayudándola en sus primeros años e incluso, darse a sí mismo el crédito de haber iniciado una campaña para que ella llegara al Festival de Viña del Mar, reveló que ella decidió "cancelarlo" mediáticamente junto a sus seguidores, tras un tuit en el que se mofaba del movimiento feminista chileno.

“Fue luego de haber escrito un tweet sobre gustos literarios mediocres que hoy puedo reconocer que estuvo fuera de lugar. Todos cometemos errores (...) Sin que le hiciera nada (como le iba a hacer algo si la amaba y admiraba) fue capaz de invitar reiteradamente a personas a su programa con el objetivo de poner en marcha una campaña donde terminé siendo señalado como misógino y racista", reconoció.

José Miguel Villouta

Eso fue en 2017 y desde entonces comenzó su caída libre. Sus pensamientos intrusivos, sumados a su diagnóstico de bipolaridad y déficit atencional se intensificaron, provocando una crisis en su salud mental que mermó aún más sus posibilidades de trabajar.

"La cesantía que provocó su movimiento en mi contra, hizo que estuviera seis meses sin sonreír, luego de que se me cayeron dos dientes. Y hoy no tengo dinero para comprarme anteojos para ver de lejos y así descansar viendo televisión. Y solo tengo tres buzos negros", confesó.

A modo de ejemplo, agregó que, "si necesito dinero para comprar cigarros, tengo que pedirle a alguien. No puedo ayudar económicamente a mi madre viuda y estamos vendiendo nuestra casa porque se nos está acabando el dinero. No sé qué va a pasar conmigo cuando tenga 60 años. No tengo donde caerme muerto. Soy como una canción britpop...".

José Miguel Villouta en "Intrusos"

"De hecho, cuando volvamos a Santiago (tras la venta de la casa), me voy a bajar del auto y me voy a poner a trabajar en Uber Eats", reconoció.

Pese a todos estos impasses, su tiempo en Los Vilos lo ha ocupado para su crecimiento personal, especializándose en programas de la suite Adobe y de inteligencia artificial. De hecho, la web en la que escribe él mismo la creó, al igual que el portal que acoge su radio.

José Miguel Villouta

Su comunicado, que fue ampliamente replicado en diferentes redes sociales, logró el apoyo del público y ponerlo nuevamente en la palestra, tal como estuvo en la primera parte de la década del 2010 en su rol de panelista farandulero.

Todo sobre Famosos chilenos