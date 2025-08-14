Helhue Sukni revela que una de sus hijas fue diagnosticada con delicada enfermedad: "Dicen que es genético"

14 ag. 2025 - 17:12 hrs.

La abogada Helhue Sukni participó recientemente en el pódcast "M de Mujer", donde contó la delicada enfermedad que afecta a una de sus hijas, la cual puede impactar en la calidad de vida de aquellas personas que la padecen.

Durante la conversación, Sukni reconoció que los últimos meses no han sido fáciles en el ámbito familiar, ya que su madre sufrió una trombosis que la dejó con secuelas. "Marzo fue el peor mes de mi vida, nunca lo había pasado tan mal, porque mi mamá está enferma, decaída, se está apagando de a poco", contó.

En este sentido, reconoció que esta situación la tiene "amargada, muy triste", y que no es lo único que la preocupa, pues también lo está pasando mal por la condición de su hija, a quien le diagnosticaron endometriosis, una enfermedad que afecta al útero.

"Todas las niñitas se tienen que ver porque es algo que viene de la nada, dicen que es genético, pero hay niñitas que no lo tienen genético. Es una enfermedad que te va cagando el útero, y te impide tener hijos si no lo encuentras a tiempo y no te vas controlando", aseveró.

La abogada hizo un llamado a la audiencia femenina a mantener una supervisión médica constante. En ese momento, la conductora del programa destacó que una opción útil para aquellas mujeres que no quieren poner en riesgo la posibilidad de ser madres es congelar óvulos.

Frente a esto, Sukni señaló que dicho tratamiento es un privilegio, por su alto valor económico: "Vale 8 millones la congelada. A la Fadwa —su hija mayor— le congelé óvulos cuando tenía 30 años, y ahí están guardados, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, porque es carísimo".

