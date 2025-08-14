Del Perro Chocolo a Los Tres: Revisa el cartel completo de la Yein Fonda 2025 y todo lo que debes saber

14 ag. 2025 - 16:19 hrs.

¿Qué Pasó?

A poco más de un mes para el inicio de las Fiestas Patrias, las fondas comienzan a anunciar sus novedades. Una de las más esperadas, la tradicional Yein Fonda, reveló el cartel completo de artistas que se presentarán en su edición 2025.

El evento contará con juegos típicos, cocinerías con una amplia oferta gastronómica, bebidas tradicionales y música en vivo que irá desde cueca y cumbia hasta rock and roll, asegurando un panorama familiar para todos los gustos.

¿Qué artistas se presentan en la Yein Fonda?

Los anfitriones serán Los Tres, quienes regresan a los escenarios con un nuevo álbum grabado en el icónico estudio británico Abbey Road, marcando un esperado retorno discográfico.

Entre los invitados internacionales destacan: The Skatalites (Jamaica), pioneros del ska, que interpretarán en vivo su recordada versión de "Un amor violento" junto a Álvaro Henríquez, y Los Mirlos (Perú), leyendas de la cumbia amazónica y psicodélica, quienes vuelven tras su exitoso paso por la fonda el año pasado.

El escenario nacional estará encabezado por Los Jaivas, patrimonio musical de Chile y Latinoamérica, Los Vásquez, que debutarán en la fonda, Gepe, con su vibrante pop independiente, y Joe Vasconcellos, referente indiscutido de la música chilena.

A ellos se suman clásicos de la Yein Fonda como María Esther Zamora, “la primera dama” del evento, y el carismático Torito Alfaro. También estarán los boleros del Trío Esmeralda y las cuecas del cuarteto Las Niñas.

Para los más pequeños, habrá espectáculos de Tikitiklip, el regreso de El Perro Chocolo y su Banda y otras propuestas familiares.

Fechas y horarios

La Yein Fonda 2025 se realizará el 17, 18, 19 y 20 de septiembre, desde las 12:00 horas, en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

Las entradas se adquieren a través del sistema PuntoTicket con descuentos de hasta el 30% para afiliados a la Caja Los Andes y quienes cuenten con la tarjeta prepago Tapp.