"No nos merecemos lo que no apreciamos": La reflexión de Sammis Reyes en Emiratos Árabes que acompañó de controversiales fotos

10 ag. 2025 - 20:15 hrs.

El fin de semana pasado, Sammis Reyes viajó a Dubái, Emiratos Árabes, junto a su pareja, Emilia Dides. El exjugador de la NFL expresó que el viaje era un regalo para la exreina de belleza, quien entregó su corona como Miss Universo Chile el pasado viernes.

En ese sentido, a través de redes sociales, la pareja ha compartido más detalles de su viaje por el lujoso lugar, lo que Sammis aprovechó para compartir una reflexión, la cual acompañó de una controversial imagen.

La reflexión de Sammis Reyes

El deportista publicó en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías en las que se le puede ver montando un camello, lo cual, si bien es un atractivo turístico del lugar, para muchos de sus seguidores es considerado maltrato animal.

Sea como fuere, las postales fueron acompañadas de un mensaje motivacional escrito por Reyes: "Regla de vida: No nos meremos lo que no apreciamos".

"Gracias vida por darme la oportunidad de conocer el mundo a los 29 años... No puedo creer todas las bendiciones que estoy viviendo. Me emociona pensar que hubo a días en los que estuve triste. Hoy, doy gracias a sea quien sea que me esté escuchando por responder todas mis peticiones", continuó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sammis Reyes (@sammisreyes)

"Amigos míos... Les quiero decir algo: Todo está en la mente. La vida que vivimos es la vida que creamos. Nosotros tenemos el poder de moldear nuestro futuro. Si me siguen por una razón, ojalá que sea por este mensaje... ¡Ustedes también la pueden hacer! Pónganle con todo a sus sueños, potencien sus habilidades y tengan la valentía de seguir luchando aunque sea difícil el camino", agregó.

El mensaje concluyó con una mención al animal que provocó la controversia en sus comentarios: "Les juro que si pudiera me llevaría a Ferrari, mi amigo camello, a vivir conmigo a Santiago... ¡Qué animal más espectacular!".

"Te mereces todo lo que estás viviendo"; "Avalar el turismo a través de la explotación animal es muy triste"; "¿Por qué maltratar a un animalito así?"; Bello, tu alma es hermosa"; "No po' Sammis, eso es maltrato animal", fueron algunos de los variados comentarios que recibió.

