"Mi gente en Chile me lo está pidiendo": Sammis Reyes pide a Ibai Llanos que lo incluya en La Velada del Año del 2026
- Por Nicolás Escárate
La Velada del Año es un evento organizado, tal como su nombre lo dice, anualmente por Ibai Llanos, que consiste a grandes rasgos en una competición deportiva en la que famosos del mundo de las redes sociales se ponen a boxear en un cuadrilatero, aunque en la mayoría de los casos con medidas de protección.
Algunos chilenos ya han participado, como es el caso de Germán Garmendia, en 2024, y Shelao, quien lo hizo en el mismo año antes mencionado y también en el 2023.
Sammis Reyes quiere ir a La Velada del Año
Este 2025, en la quinta edición de La Velada del Año no hubo ningún chileno en los combates, pero esto podría cambiar el 2026. Lo anterior porque Sammis Reyes ya se ofreció ante Ibai como uno de los influencers interesados en participar.Ir a la siguiente nota
Desde Dubai, ciudad de Emiratos Árabes Unidos en la que se encuentra de vacaciones por esos días, Sammis subió una historia a torso descubierto, en el cual se ofrece ante Llanos como uno de sus combatientes para la Velada del Año 2026.
"Oye, Ibai, yo me sumó a la velada el otro año... ¿nos vemos?", le preguntó Reyes a Ibai a través de una historia de Instagram, escribiendo encima "mi gente en Chile me lo está pidiendo. ¿Nos vemos el otro año?".
Cabe recordar que Sammis Reyes tiene un vínculo cercano con los combates, aunque no precisamente de boxeo. Esto porque en febrero del 2025, el exjugador de fútbol americano reconoció haber recibido una oferta de la WWE, la empresa de entretenimiento más grande, cuyo principal negocio es la lucha libre profesional.
Leer más de
Notas relacionadas
- Emilia Dides presumió tierno gesto de Sammis Reyes en su viaje a Dubai: "¿Quieres ser mi pololo?"
- No lo podía creer: El lujoso viaje que le regaló Sammis Reyes a Emilia Dides por el fin de su reinado como Miss Universo Chile
- "Me cambiaste la vida": Las emotivas palabras de Sammis Reyes a Emilia Dides durante el Miss Universo Chile