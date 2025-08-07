"Mi gente en Chile me lo está pidiendo": Sammis Reyes pide a Ibai Llanos que lo incluya en La Velada del Año del 2026

07 ag. 2025 - 17:44 hrs.

La Velada del Año es un evento organizado, tal como su nombre lo dice, anualmente por Ibai Llanos, que consiste a grandes rasgos en una competición deportiva en la que famosos del mundo de las redes sociales se ponen a boxear en un cuadrilatero, aunque en la mayoría de los casos con medidas de protección.

Algunos chilenos ya han participado, como es el caso de Germán Garmendia, en 2024, y Shelao, quien lo hizo en el mismo año antes mencionado y también en el 2023.

Sammis Reyes quiere ir a La Velada del Año

Este 2025, en la quinta edición de La Velada del Año no hubo ningún chileno en los combates, pero esto podría cambiar el 2026. Lo anterior porque Sammis Reyes ya se ofreció ante Ibai como uno de los influencers interesados en participar.

Desde Dubai, ciudad de Emiratos Árabes Unidos en la que se encuentra de vacaciones por esos días, Sammis subió una historia a torso descubierto, en el cual se ofrece ante Llanos como uno de sus combatientes para la Velada del Año 2026.

Sammis Reyes

"Oye, Ibai, yo me sumó a la velada el otro año... ¿nos vemos?", le preguntó Reyes a Ibai a través de una historia de Instagram, escribiendo encima "mi gente en Chile me lo está pidiendo. ¿Nos vemos el otro año?".

Cabe recordar que Sammis Reyes tiene un vínculo cercano con los combates, aunque no precisamente de boxeo. Esto porque en febrero del 2025, el exjugador de fútbol americano reconoció haber recibido una oferta de la WWE, la empresa de entretenimiento más grande, cuyo principal negocio es la lucha libre profesional.

