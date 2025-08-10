Día del Niño: WhatsApp de Megatiempo colapsa con saludos de los televidentes a los más pequeños del hogar

10 ag. 2025 - 12:01 hrs.

Este domingo se celebra el Día del Niño, una de las conmemoraciones más esperadas por los más pequeños del hogar, principalmente por los regalos y el amor de sus familias.

Para no quedar fuera de este especial fecha, Meganoticias Siempre Juntos incorporó dentro de su transmisión por las pantallas de Mega la posibilidad de que las familias enviaran saludos a los niños, los que fueron destacados por los periodistas Luis Ugalde y Alejandro Sepúlveda.

La iniciativa fue un rotundo éxito y dejó tiernas postales como videos de niños abriendo sus regalos o fotografías en las que se les puede ver con una gran sonrisa mientras celebran su día.

Sin embargo, el entusiasmo de los televidentes no fue soportado tan bien por la tecnología, ya que la infinidad de mensajes con registros de los niños hizo colapsar el WhatsApp oficial de Megatiempo.

Pese a esto, el equipo del programa hizo todos los esfuerzos para que las fotos y videos del Día del Niño pudieran ser vistos por todos los chilenos que siguen la transmisión informativa de Meganoticias cada fin de semana.

Periodistas de Meganoticias en el Día del Niño

Todo sobre Día del Niño