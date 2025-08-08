Fran Undurraga denunció a sujeto que filtró su contenido que sube a plataformas para adultos: "Sigue, y no va a parar"

08 ag. 2025 - 17:55 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality Francisca Undurraga denunció públicamente a un hombre que, según afirmó, estaría lucrando con contenido íntimo suyo y de otras creadoras dedicadas a plataformas para adultos.

Actualmente, la modelo de 38 años se encuentra alejada de la televisión y gran parte de sus ingresos provendría la venta de contenido erótico en páginas como Only Fans y Unlok, el cual promociona en sus redes sociales.

Fran Undurraga denunció a sujeto que filtró su contenido que sube a plataformas para adultos

Según denunció en una historia de Instagram, un hombre habría creado un grupo en la aplicación de mensajería Telegram, donde se comparten fotografías y videos que ella publica exclusivamente para sus suscriptores.

Incluso, publicó una fotografía del sujeto para respaldar su acusación. "Les presento a este tipo, quien es el dueño de uno de los grupos de Telegram más grandes de compra y filtraciones de nosotras. Lo contactamos, pero sigue, y no va a parar", escribió.

En la misma línea, detalló que el hombre "es de Copiapó y junto a otros se gastan su sueldo en engañarnos y lucrar con nuestro contenido. Cobran 40.000 pesos por entrar a este grupo donde hasta ayer había 67 usuarios".

Con el objetivo de impedir que esta persona continúe revendiendo su contenido a un precio mayor, Francisca entregó todos los antecedentes necesarios a la Fiscalía para ingresar una denuncia formal. La información fue obtenida luego de que el sujeto le solicitara su Cuenta RUT para realizar la transferencia del dinero que cobraba por el material.

