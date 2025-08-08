Nicolás Solabarrieta se arrepintió de tatuarse el cuello y decidió borrarse varios diseños: "Es bastante doloroso"

08 ag. 2025 - 11:38 hrs.

Cuando un tatuaje pierde significado, ya no representa a la persona o simplemente no resulta como se esperaba, existen alternativas para revertirlo. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, puede eliminarse con sesiones de láser que desvanecen la tinta de forma progresiva.

Esa es la opción a la que recurrió Nicolás Solabarrieta, uno de los hijos de los comunicadores Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. El exfubtolista acumula varios tatuajes en su cuerpo, algunos de ellos ubicados en zonas bastante visibles.

Nicolás Solabarrieta se arrepintió de tatuarse el cuello y decidió borrarse varios diseños

Entre los diseños que luce en el cuello, destacan un arreglo floral y la fecha de nacimiento de su madre. Sin embargo, también tiene otros que se arrepiente de haberse tatuado, como un rayo, un corazón partido y una frase.

Por esta razón, comenzó un proceso de remoción con láser. "Los decidí borrar netamente por un tema estético. Cuando me los hice, en mi cabeza tenía una idea de cómo quería que quedaran y, al final, con el tiempo, si bien me gustaban, sentía que me hubiese quedado mejor el cuello más limpio", explicó.

El tatuaje de corazón roto que Nico Solabarrieta se borroó/Instagram

"Entonces me decidí borrar toda la parte frontal, no los que tengo en la parte lateral, ni tampoco en la nuca, sino que solamente los de la garganta, propiamente tal", complementó.

Respecto al tratamiento, reconoció que "es bastante doloroso, no voy a engañar al que se lo quiera hacer, duele bastante más que hacerse un tatuaje".

Actualmente, retomó el proceso con un nuevo especialista, luego de no obtener los resultados esperados en su tratamiento anterior. "Estoy contento con el avance, estoy contento con cómo han ido avanzando los resultados (…) he visto muchos más resultados que en otro lugar donde me los estaba borrando', recalcó.

