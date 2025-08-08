Periodista Chriss McMillan tuvo que ser operada de urgencia: "Los nervios estaban estrangulados y necesitaba prótesis"

08 ag. 2025 - 15:06 hrs.

La recordada periodista matinal Chriss McMillan, quien hoy trabaja en el equipo de comunicaciones de la municipalidad de La Reina, región Metropolitana, reveló mediante sus redes sociales que tuvo que ser operada de urgencia, debido a que sus nervios estaban "estrangulados".

Al pie de un video en el que aparecen varios momentos de su carrera en el municipio, Chriss partió indicando, "a veces la vida nos sorprende de formas que nos dejan en shock. Más aún, cuando estamos pasando etapas en que nos sentimos más plenos, a toda máquina, teniendo la suerte de poder ejercer nuestra vocación con pasión y a la par construir nuestro sueño de construir una hermosa familia bloque a bloque de amor".

La inesperada intervención a la que se sometió McMillan

Luego, reveló que se encuentra cumpliendo dos sueños de su niñez: trabajar en algo que la apasiona y haber podido formar la familia que siempre soñó con su "partner de vida". No obstante, la vida la puso a prueba cuando menos se lo esperaba, en medio de esta armonía en la que se encuentra.

"Tras sufrir dolores agudos de cabeza, vómitos, desmayos, contracturas extremas en el cuello y perder la movilidad de mi brazo derecho, me enteré que debía hacerme una neurocirugía cervical urgente porque los nervios estaban estrangulados y necesitaba incluso prótesis. En los trámites pre cirugía, el dolor se invadió la espalda y mi cintura disminuyendo la sensibilidad y movimiento de mis piernas", reveló.

Luego apuntó, "hoy jueves 7 de agosto, con susto, me someto a una primera neurocirugía de columna (cervical), sabiendo que vendrá una segunda (lumbar) para eliminar los dolores y recuperar la movilidad y fuerza de mis extremidades, además, sé que se suman estudios al cerebro y la irrigación de sus vasos sanguíneos".

Chriss McMillan

La periodista aseguró que producto de este imprevisto en su salud, deberá pausar su ritmo de vida. "No voy a mentir, lloro de rabia, pena, impotencia y dolor. Aún no lo asumo del todo, pero no es el fin. Me rearmo de nuevo por mí, por mis amores, por mi vocación y pasiones", adelantó.

"Querida yo, empezamos a escribir un nuevo capítulo, dejemos que todo fluya cómo la pureza del agua. Quién sabe si algún día publicaremos un tremendo Best Seller. Todo es posible si seguimos poniéndole la misma pasión, corazón y amor que me definen", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos