"Sé donde vives": Mujer suplantó identidad de Josefina Montané y mantuvo relación con un futbolista

La actriz nacional Josefina Montané compartió una "terrorífica" anécdota durante su más reciente participación en el pódcast "Más que titulares" conducido por Javiera Quiroga. Allí, la recordada "flexible" de "Soltera Otra Vez" reveló que sufrió la suplantación de su identidad hace algunos años.

""Estoy en Canal 13 y el Mito que trabajaba en el área dramática del canal me dice: 'Ven para mi oficina, necesito hablar contigo'. Llego y estaba este futbolista con el que supuestamente pinchábamos y yo como: 'Hola, ¿quién eres?'", relató acerca del momento en que se dio cuenta del engaño.

"Tengo fotos de tu hija, sé donde vives"

En el encuentro entre Montané y el deportista, cuyo nombre la actriz prefirió no revelar, también conoció detalles desconcertantes acerca de la información manejada por la impostora. "Tengo fotos de tu hija, tengo dibujos de tu hija, tengo la dirección de tus papás, sé donde vives", le confesó el hombre.

La intérprete contó además que logró identificar a la mujer detrás de estos engaños, a quien finalmente denunció ante la Policía De Investigaciones. "Era una mujer que se hacía pasar por mí y hablaba como con cinco hombres a la vez. Y me puse heavy cuando una persona me dice: 'Llevamos 4 años como de relación'", contó.

De hecho, la situación escaló cuando una de las víctimas le reveló a Montané que la impostora llegó a pedirle dinero utilizando su identidad. "Has hablado con mis hermanos, me ayudaste la muerte de no sé quién', y yo le dije que no era yo. (Él insistió)'De hecho me pediste ayuda para la fundación de no sé qué, y yo te transferí plata", le escribió el sujeto a través de redes sociales.

Finalmente, la actriz cerró el tema contando que tras recopilar todos los antecedentes y presentar la denuncia a las autoridades no volvió a saber de la estafadora. "Hice todo lo que había que hacer y no ha vuelto a aparecer (...) Bueno, pero fue terrorífico", concluyó.

