Cata Vallejo deslizó una posible participación en el Miss Universo Chile 2026: "Me prepararé bien"

07 ag. 2025 - 19:05 hrs.

Tras meses de expectación, el pasado viernes se celebró la esperada final de Miss Universo Chile 2025. En una noche llena de emoción, se reveló que la encargada de representar a nuestro país en el certamen internacional será Inna Moll, la candidata de la comuna de Vitacura.

La nueva "soberana chilena" promete dejar en alto el nombre del país, siguiendo los pasos de su antecesora, quien logró posicionarse entre las 12 finalistas. Para ello, deberá viajar hasta Tailandia, sede del evento internacional.

Cata Vallejo deslizó una posible participación en el Miss Universo Chile 2026

En este contexto, la influencer Catalina Vallejos fue sugerida como una de las posibles participantes de la próxima edición del concurso nacional de belleza. Para sorpresa de muchos, la exfigura de programas juveniles no descartó la posibilidad.

En concreto, fue en una dinámica de preguntas y respuestas donde una usuaria le expresó su deseo de verla en la carrera por la corona. "Estoy 99% segura de que serás la sucesora de Inna en el Miss Chile 2026", le escribió.

Vallejos respondió adjuntando una fotografía junto a Inna, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace varios años. En la publicación, expresó estar abierta a considerar su participación en el certamen, aunque dejó en claro que lo haría bajo una importante condición.

"De esto me escriben mucho y muchas gracias por los mensajitos. Si lo hago, me prepararé bien", dijo de entrada. Posteriormente, agregó: "Ya veremos el próximo año, pero ahora a apoyar a nuestra reina".

Historia de Instagram de Cata Vallejos

