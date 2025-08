"No me pude contener las lágrimas": La emotiva celebración de Karla Melo tras su última quimioterapia

05 ag. 2025 - 13:48 hrs.

En marzo de este año, la actriz nacional Karla Melo dio a conocer que padecía cáncer de mama triple negativo, noticia que conmovió a sus seguidores y que la llevó a registrar cada momento de este proceso en sus redes sociales.

Afortunadamente, la intérprete recordada por su personaje de "Flavia" en la serie, "El Reemplazante", pudo iniciar inmediatamente el tratamiento de quimioterapia en la clínica Red Salud.

Karla Melo terminó su tratamiento de quimioterapia

Este lunes, la actriz dio un importante paso en su lucha contra el cáncer, pues asistió a su última sesión de quimioterapia, momento que fue registrado en sus redes sociales.

"¡Última quimio! ¡Bendecida, agradecida, afortunada, rodeada de amor! Gracias a todas y todos los que me han acompañado en este camino difícil pero gratificante. ¡Seguimos en pie y vamos por más!, "escribió Karla en la descripción del video en que se le ve acompañada de su pareja, el cantante Manuel Caro "Dunga", de "La Combo Tortuga".

En la publicación, Karla mostró todo el procedimiento médico en que la intervienen con sondas y al momento de salir, sus amigos y familiares la recibieron con una sorpresa, pues la estaban esperando con globos y pancartas.

"Fue muy emocionante, no me pude contener las lágrimas, así que me dejé llevar y recibí mucho amor", expresó por el momento en que la acompañaron.

La publicación estuvo llena de mensajes de aliento y de felicitaciones para Karla por parte de sus seguidores y amigos, quienes le escribieron, "es admirable tu fortaleza interior, he sido un testigo privilegiado y sé todo lo que ha costado... Sin embargo, ahí estás, fuerte, valiente y merecedora de todo ese amor que describes porque lo has dado primero".

Todo sobre Famosos chilenos