Diana Bolocco encaró a Cristián Sánchez luego de que Lola Melnick revelara que pasó una noche con él: "Me contó todo"

"Pasé la noche con tu marido". Con esa bomba, la recordada show-woman de Morandé con Compañía, Lola Melnick, descolocó a Diana Bolocco durante una reciente entrevista televisiva, al referirse nada menos que a Cristián Sánchez, esposo de la animadora.

La bailarina rusa conversó con Diana sobre las diferentes polémicas que protagonizó durante su estadía en Chile. En ese contexto, reveló que una de las personas que la apoyó un difícil momento fue el periodista, con quien compartió tras asistir al Festival de Viña del Mar hace más de una década.

Diana Bolocco encaró a Cristián Sánchez luego de que Lola Melnick contara que pasó una noche con él

Este lunes, en el programa "Plan Perfecto", Diana comentó qué le pareció la anécdota de Lola. En este sentido, señaló que apenas llegó a su hogar, quiso saber más detalles del encuentro: "¡Yo llegué a mi casa a googlear esta huevá!".

La comunicadora enfatizó que no sabía que su invitada le contaría algo así, sin embargo, afirmó que no le afectó. "Soy como de otro planeta, porque esas cosas no me importan nada. A mí lo que me importa es cuando yo he notado, porque ya llevamos muchos años, que a él le ha gustado alguien, pero es natural. Pero del pasado, nada", aseguró.

Cristián Sánchez y Diana Bolocco

Lo anterior no fue impedimento para que apenas viera a Cristián le pidiera explicaciones. "Él tuvo que viajar a Antofagasta por trabajo y nos vimos como tres días después. Y le digo: '¿Oye? A todo esto, me acabo de acordar de una cuestión'. Le pregunté y me contó todo. ¡Porque me cuenta todo el hue…! Y nada, yo lo perdono", relató.

Aun así, hubo un detalle que no le fue indiferente: la fecha en que ocurrió el supuesto coqueteo. "Obvio que me pasó algo. Mi cara fue como '¿qué me quiere decir?'", reconoció Diana. Finalmente, aclaró que el encuentro tuvo lugar dos años antes de que ella conociera a su actual esposo.

