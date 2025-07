"Hizo todo lo que pudo...": Revelan reacción de Diana Bolocco a duras acusaciones de Mariana Derderián

31 jul. 2025 - 00:10 hrs.

Hace unos días, la actriz Mariana Derderián hizo noticia al hacer públicos sus descargos contra la producción del programa de Chilevisión "Podemos Hablar", al cual fue invitada en marzo pasado. En conversación con Las Últimas Noticias, la recordada "Floribella" recordó el episodio que terminó con la cancelación de su participación en el programa.

Entonces, Derderián lanzó sus dardos en contra de la conductora del espacio de conversación, Diana Bolocco. "La llamé y no me contestó. Le escribí explicándole el daño que había generado todo esto a nivel familiar. Me sorprendió que no se diera por aludida. Fue muy decepcionante. Tenía otra imagen de ella", acusó la actriz.

"Diana hizo todo lo que pudo"

Jaime Figueroa, coconductor del programa liderado por Bolocco, entregó detalles acerca de la reacción de la animadora tras conocerse las declaraciones de Derderián. "A Diana le afectó, no te digo que quedó para la cagada (sic), pero quedó mal, quedó súper achacada", comentó en conversación con "Qué te lo digo".

En ese sentido, Figueroa ahondó en la versión interna del programa respecto a los dichos de la actriz. "Diana hizo todo lo que pudo en su momento. A mí me consta que Diana contactó a Mariana por WhatsApp, incluso hubo un intercambio de palabras", relató.

De hecho, el coanimador desestimó las acusaciones de Derderián, quien señaló que pese a sus intentos de comunicarse con Bolocco no obtuvo respuesta. "Efectivamente, Diana intentó devolver el llamado telefónico y no se logró. El tema quedó ahí", agregó Figueroa.

Finalmente, el compañero de labores de Bolocco blindó a la conductora señalando que "los animadores no pasan ningún tema de promociones, ella no tiene nada que ver". Esto, en relación con la molestia que generó en Derderián el tono del spot publicitario con el que anunciaban su entrevista tras la muerte de su hijo.

