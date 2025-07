Mariana Derderián se lanza contra Diana Bolocco: "Fue muy decepcionante, tenía otra imagen de ella"

29 jul. 2025 - 01:30 hrs.

La actriz Mariana Derderián entregó detalles hasta ahora desconocidos acerca de su frustrada participación en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", conducido por Diana Bolocco. Cabe recordar que en marzo pasado, la protagonista de "Floribella" desistió de conceder su primera entrevista tras el fallecimiento de su hijo luego de una polémica con la producción del canal.

Entonces, la artista acusó que la publicidad del programa no había respetado los acuerdos previamente establecidos y que mediatizó la trágica muerte de su hijo. Chilevisión, por su parte, emitió un comunicado señalando que la pieza promocional "no logró dar con el tono ni la sensibilidad correspondientes".

La respuesta de Mariana Derderián

En conversación con Las Últimas Noticias, la actriz señaló que no quedó conforme con el mensaje compartido por el canal privado. "Lo honesto era asumir que no respetaron lo acordado. Sentí que intentaron responsabilizarme", aseguró.

Por otro lado, la también comunicadora reveló que intentó comunicarse con la conductora del programa, Diana Bolocco, para conversar acerca del conflicto. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

"La llamé y no me contestó. Le escribí explicándole el daño que había generado todo esto a nivel familiar. Me sorprendió que no se diera por aludida. Fue muy decepcionante. Tenía otra imagen de ella", lanzó Derderián.

