La esperanzadora reflexión de Tati Farkas tras sufrir con la endometriosis: "Aún así quiero que la belleza exista"

28 jul. 2025 - 19:31 hrs.

Un esperanzador mensaje fue el que viralizó Tati Farkas, la hija del magnate Leonardo Farkas mediante un video en el que aparece hablando de las dificultades que tiene su vida, como la endometriosis, las cuales no la hacen querer desistir de buscar lo lindo de la vida.

En el clip, en el que aparece hablando casi susurrando, la joven partió expresando: "cada vez que mi endometriosis es horrible y me consume, o cuando estoy haciendo algo difícil y me hace cerrarme, aun así quiero la belleza exista aquí, para no sentirme como si estuviera caminando muerta".

La reflexión de Tati Farkas

"Sé que puedo levantarme y preparar un té, uno realmente bueno, y también puedo leer un libro. Esas son cosas maravillosas y valiosas que se hacen al ser lo suficientemente capaz de hacerlas", expresó.

Al cierre, expresó que se encuentra "agradecida" de poder hacer dichas cosas, que considera que son expresiones de belleza que las puede encontrar en el día a día, en las actividades cotidianas que suele realizar durante su vida.

Tati Farkas

Cabe precisar que esta no es la primera vez que Tati Farkas habla abiertamente sobre su endometriosis, enfermedad que, de acuerdo a la Clínica Mayo, es "muy dolorosa, en la cual un tejido similar al que recubre al interior de útero crece fuera de este".

"Afecta a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis", reseña el mismo sitio sobre el trastorno de Tati, que la tuvo, de acuerdo a T13, visitando un recinto médico durante el más reciente fin de semana.

Todo sobre Famosos chilenos