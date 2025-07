Paola Camaggi compartió los secretos de belleza que sigue a sus 57 años: "Me dicen mucho que el tiempo no ha pasado por mí"

28 jul. 2025 - 14:11 hrs.

A sus 57 años, Paola Camaggi se ha llenado de piropos por parte de sus seguidores, quienes le han manifestado que el tiempo pareciera no pasar por ella, ya que se ha mantenido en forma, tal como lo hacía a mediados de los 90.

Recientemente, apareció en un programa de televisión como jurado, luciendo un imponente atuendo, que la hizo convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Los datos de Paola Camaggi

"La gente se pasó de amorosa. Veo los comentarios siempre y me llenan de cariño. Siempre me tiran buena energía. Me dicen mucho que el tiempo no ha pasado por mí, pero uno hace lo que puede. Yo hago harto deporte e intento mantenerme sana", reconoció en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

¿Hay algún secreto para mantenerse así a sus 57 años? Al respecto, contestó que "toda mi vida he hecho deporte. Y, en esta etapa de la vida, de los cincuenta para arriba, es fundamental. Hay que generar músculo por trabajo de salud. Yo hago mucho trabajo de pesas, mucha fuerza".

Paola Camaggi

Sobre la alimentación, algo que para expertos es crucial a la hora de mantener un buen estado de salud, dijo que "me cuido con la alimentación, pero no tanto. He bajado un poco los carbohidratos y algunos días hago ayuno intermitente. Eso me mantiene con energía".

Respecto a su rostro, expresó que "me hidrato la cara en la mañana, en la noche. La gente habla de las cirugías y yo no tengo nada en contra, pero en mi caso no ha sido así. Prefiero hacer deporte porque los músculos no se compran".

Paola Camaggi

A tal punto ha llegado el interés por cómo se mantiene así, que incluso ha pensado en realizar un proyecto enfocado en la salud y belleza de mujeres de las cinco décadas en adelante. "Ojalá me resulta y si resulta con algún canal, bienvenido", cerró.

