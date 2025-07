Nuevas acusaciones contra Kaminski: Productor asegura que locutor le debe millonario monto

28 jul. 2025 - 09:10 hrs.

Siguen sumándose los cobros contra Francisco Kaminski. Tras conocerse que tendría una millonaria deuda con el fallecido Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", ahora, es un productor de eventos quien acusa al locutor de no pagarle un monto por un trabajo realizado.

En un programa de CHV, un productor de eventos, quien prefirió mantener el anonimato, contó cómo fue su vínculo laboral con Kaminski y el detalle de la deuda que mantiene con él.

La deuda de Francisco Kaminski con el productor

El productor partió contando que, "me tocó ir a visitar un recinto de la Florida para ver arriendo, y me terminaron derivando con Francisco, que era la persona a cargo, y durante el proceso me presentó el evento ‘Florida Urban’, que estaba muy atrasado, que necesitaba apoyo, etcétera".

“Yo no estaba muy convencido al comienzo, pero me citó a la oficina, que me comentaba que estaba trabajando con una productora superseria, ahora tenía un respaldo superpotente, que esta productora venía de España y eran los administradores del recinto deportivo, etcétera. Después de ya ir a reuniones, donde hay una oficina y trabajadores, recepcionistas, gerentes, españoles de por medio, uno se siente un poquito más confiado, y empezamos a trabajar", añadió.

Su trabajo consistió en gestionar material gráfico para redes sociales, contratación de food trucks y además alimentación. "Nosotros, la verdad que al final le habíamos dicho 2 millones; $1.800.000, y la verdad que dentro del grupo de WhatsApp que habíamos generado con él y con el equipo de trabajo, la respuesta fue superprepotente", recordó.

"Llevábamos 2; 3 semanas trabajando con él, con toda la pega arriba (en redes), y llegaba el punto en que a las redes sociales tú tienes que subir el video promocional de los artistas que asisten", narró, asegurando que su trabajo se vio truncado, puesto que Kaminski tampoco le había pagado a los cantantes urbanos, quienes se negaron a enviarle su video promocional para redes sociales por esta misma razón.

"Nos juntamos en su oficina con mi diseñador presente también, y le expusimos que no íbamos a seguir trabajando hasta que hubiera un adelanto y se nos pagase lo adeudado hasta ese momento, ya que nos parecía súper poco serio que nos haya mentido directamente indicando que estaba un evento financiado, y no era así", sumó.

Tras esto, comenzó una discusión que escaló hasta en redes sociales. "Me respondió por el grupo de WhatsApp que qué nos creíamos, que él nunca ha tenido ese tipo de deuda. Y la realidad es que, a la fecha (…) no ha habido ningún tipo de pago de por medio. En ese evento también existía Felipe, que es la persona que se ha hablado: el Rey de Meiggs", sentenció.

El productor fue enfático en revelar que él nunca vio en persona a Felipe Reyes Ossa, pero si sabía de su presencia constante. "Acompañaba a Francisco durante prácticamente todos los eventos", finalizó.

