"¿Qué esperan, que uno no salga adelante?": Mariana Derderian se refiere a críticas por mostrarse feliz tras muerte de su hijo

Fue en mayo del 2024 cuando Mariana Derderian vivió una de las experiencias más difíciles de su vida. La muerte de su hijo, Pedro, producto de un incendio que se originó en su hogar, ubicado en la comuna de Vitacura, mientras dormían en la madrugada.

Tras desaparecer varios meses del ojo público, Mariana volvió a retomar su actividad laboral, tanto en televisión como en redes sociales, siendo objeto de críticas de parte de algunos internautas, quienes cuestionan la forma de vivir su luto, el cual ha sido con optimismo y alegría.

¿Cómo sobrelleva las críticas Mariana Derderian?

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Mariana dijo que tras la muerte de su hijo, "me vi tratando de buscarle un sentido a la vida, un para qué, por qué vivimos. Son las preguntas básicas y que sí se hace todo el mundo. Son preguntas que no vamos a poder responder. Me puse a leer, a buscar, filosofías distintas, grandes pensadores".

Así, logró dar con su propia visión de la muerte, tomando en cuenta la presencia de su hija Leticia. "El día de una muerte se destruye a la familia. Para mí fue así, ese día del accidente murió el hermano de mi hija, pero no murió su mamá y quiero que ella sepa que no es así y que tiene a la mamá que merece", indicó.

Sobre las críticas que ha recibido por subir videos en los que aparece "feliz", más que dar explicaciones, le pregunta a sus "haters", "¿qué esperan?, ¿qué uno no salga adelante? Lo que hago, más que buscarle el porqué a lo que pasó, es honrar a Pedro y honrarlo jamás sería quedarme en la casa amargada, llorando".

"Yo creo que uno tiene dos opciones: eliges darles a los tuyos y a ti misma un pasar más feliz, más contento, con momentos luminosos, o quedarte sumido en el dolor sin salir de él. Yo nunca más, evidentemente, voy a ser feliz como era antes, ya nada es lo mismo, pero esta es mi nueva felicidad y mi nueva escala es lo máximo, en una versión más acotada. A mí siempre me va a faltar algo. Quedé coja, pero bailo coja, camino coja y elijo ser feliz coja", sentenció.

