"Un muy buen resultado": Conoce el exitoso negocio de Wilma Gonzáles en Chicureo

30 jul. 2025 - 18:29 hrs.

Hace un tiempo la exchica reality Wilma González y su marido, Nicolás Seguel, tuvieron una intuición que se convirtió en un negocio que está dando frutos a tan solo un mes de ser inaugurado. Se trata del Club La Suite, el primer centro nocturno en el barrio de Chicureo, de la comuna de Colina.

Según le comentó la exparticipante de "Mundos Opuestos 1" a Las Últimas Noticias (LUN), el sector "es una zona más familiar y sí existían restaurantes, pero nada para el esparcimiento para los adultos", por lo que tras hacer los cálculos con su esposo ingeniero, buscaron otros cuatro socios y abrieron su club.

A tan solo un mes de la inauguración, el local ha dado "un muy buen resultado y ya estamos recuperando parte de lo que hemos invertido", afirmó la también personal trainer al explicar que el éxito detrás de todo está en la organización de fiestas electrónicas y de reggaetón.

Wilma, que supervisa la operación del club jornada por medio, relató que poco a poco fueron encontrando el nicho de su local: "Al principio partimos con fiestas temáticas con música de los 80 y 90, pero no funcionaron muy bien. Lo que ha funcionado son los viernes de música electrónica y sábado de reggaetón".

"Queríamos que personas de distintas edades se mezclaran, pues es algo que no pasa mucho en las fiestas acá en Chile", dijo respecto a la filosofía de La Suite, local que en promedio le da trabajo a un staff de 20 personas.

También como un aprendizaje, Wilma relató que un local lleno no siempre significa grandes ganancias, ya que "se nos ha llenado de universitarios que toman unas cervezas, y no nos ha ido tan bien. Otras veces no hay tanta gente y piensas que no recaudarás tanto, pero al ver la caja te sorprendes, pues hay algunos que compran más botellas o reservan la zona VIP".

