"Yo pasé la noche con tu marido": La confesión de Lola Melnyck que descolocó a Diana Bolocco

Durante la noche del pasado viernes, Lola Melnyck fue invitada al programa "Podemos Hablar", donde conversó con Diana Bolocco, su conductora, sobre el fallido proceso judicial que la enfrentó contra Laura Landaeta, pero también recordó una curiosa anécdota que involucra directamente a Cristian Sánchez, esposo de Diana.

Cabe recordar que la ucraniana interpuso una demanda en contra de la periodista Laura Landaeta, quien la acusó de ser scort y de estafar a adultos mayores en Argentina en un reportaje publicado en La Nación Domingo, en el 2004.

"Te vas a enterar de algo que no conocías de tu marido"

En ese sentido, la ex Morandé con Compañía recordó cómo vivió las acusaciones de Landaeta durante ese año, asegurando que fue estigmatizada públicamente, y que recibió nulo apoyo por parte de las figuras del espectáculo.

No obstante, recordó que la primera persona en extenderle la mano fue Ítalo Passalacqua, aunque no fue el único, pues reveló que el marido de Diana Bolocco también la ayudó.

"Te vas a enterar de algo que no conocías de tu marido", partió Melnyck. "A mí me tocó trabajar en el Festival de Viña, y venía de vuelta del ojo del huracán. Estaban hablando de mí", prosiguió.

"Yo estaba emocionalmente agotada, cansada, completamente acabada (...) Ese día estaba parada en el backstage. Debía estar con una cara destruida. Estaba sola. Y en ese momento se me acerca Cristián Sánchez", relató.

Así, la ucraniana contó que Cristian le ofreció llevarla en la van destinada para él, donde le contó los problemas que la atormentaban. "Me escuchó y me dijo ‘no te puedes ir ahora al hotel a dormir. Bajémonos’. Al lado del Enjoy, el casino, y ahí había unos banquitos. Me acuerdo que yo estaba en la oscuridad con Cristián, sentados afuera del Enjoy, conversando durante un buen tiempo (...) Uno no podía mantener tanta distancia porque hacía frío".

"Mi marido es tan solidario", ironizó Diana, mientras la modelo contaba que Sánchez la cuidó durante toda su estadía en el casino, pero que no recordaba más detalles.

"Me fui a dormir un par de horas. Y me despierto con dos titulares de diarios diferentes. Uno decía que yo pasé la noche con DJ Méndez y el otro decía que yo pasé la noche con Daddy Yankee, siendo que yo pasé la noche con tu marido", cerró Lola.