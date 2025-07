Actriz chilena Paula Barros dobla en inglés a la doctora Polo en "Caso Cerrado": Así se escucha el programa traducido

24 jul. 2025 - 14:33 hrs.

Uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión latinoamericana fue "Caso Cerrado". Por casi 20 años grabó capítulos, hasta que en 2019 la señal Telemundo decidió dar un cierre al espacio, pero no por aquello dejar de emitirlo ni venderlo a otros canales, incluso, en los que no se habla español.

En África se interesaron por "Caso Cerrado" y la señal vendió capítulos doblados en inglés. Y quien le hace la voz a la doctora Polo en cada uno de los capítulos es nada más ni nada menos que una actriz y standapera chilena llamada Paula Barros.

"La amo"

Nacida en Punta Arenas, sus padres, chilenos ambos, se mudaron cuando ella era una niña a Estados Unidos. Por lo mismo, maneja al revés y al derecho el inglés, pero también nuestro peculiar acento.

"Mi mamá nunca me dejó hablar inglés en la casa, para mantener el idioma y, cuando niña, me llevaba los tres meses de verano acá, que eran vacaciones de invierno allá, a Curicó, así que me formé superchilena, pese a ser gringa", confesó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Tras estudiar actuación, optó hace 15 años por redirigir su carrera al doblaje, cosechando gran éxito. "Yo me compré mi casa doblando del español a inglés para Telemundo África. En Sudáfrica parece que la gente está obsesionada con todo lo que es Telemundo y se dobla casi todo en Miami, todas las novelas, debo haber hecho unas 300", indicó.

Cuando salió la convocatoria para doblar "Caso Cerrado", Paula inmediatamente pensó que ese papel "tiene que ser mío". Tras el casting se quedó con la voz de la icónica doctora Polo, y gracias a su conocimiento del español, ha conseguido pulir aún más las traducciones que le llegan.

"Muchas veces el guion en inglés no está bien traducido. En ocasiones, yo decía: 'paremos, este chiste no lo podemos saltar'. Adaptaba los guiones mientras iba doblando", sentenció, agregando que uno de sus grandes sueños es conocer a Ana María.

"La sigo en Instagram y cuando veo que está en algún restaurante pienso, 'y si voy y me presento'. La amo, y me encantaría que me dijera caso cerrado", finalizó.

