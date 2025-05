"Nunca me sentí tan linda para ser Miss Universo": Cecilia Bolocco recordó su histórico logro a 38 años de ganar la corona

25 may. 2025 - 15:15 hrs.

Recientemente, Cecilia Bolocco festejó su cumpleaños número 60 a lo grande, realizando una celebración pública en el Museo de la Moda, que presentó una exposición dedicada a la vida y obra de la diva.

La ocasión también contó con la presencia de sus familiares y seres queridos, además de poner el foco en el compromiso de la empresaria con lucha contra el cáncer a través de la recaudación de los fondos de su exposición para la Fundación CARE, la cual lidera.

Lo más visto ahora "Pensé que era un regalo de Dios": Le depositaron más de $400 millones por error, se compró un auto y ahora está imputada

En medio del evento, que también contó con una gran cantidad de medios de comunicación, Cecilia realizó una conferencia de prensa, donde habló sobre el resurgimiento que ha tenido en el interés público el certamen Miss Universo.

"Qué increíble, porque pensaba que cada vez se apagaría más, por lo que representaba. Aunque no era así, la gente lo veía como algo superficial", reflexionó la diseñadora, según consignó Página 7.

En ese sentido, la presentadora aseguró que la labor de las misses muchas veces tiene que ver con obras sociales, a diferencia de la opinión generalizada sobre la superficialidad de los concursos de belleza.

Sin embargo, la empresaria también se sinceró sobre el peso de la corona. En este contexto, admitió que una vez la ganó, sintió la necesidad de cuidar su imagen.

"A mí me pesó mucho, porque nunca me sentí tan linda para ser Miss Universo. Ahora me digo a mí misma, '¡por Dios, qué bruta!'", expuso.

"Por Dios, si era linda, era preciosa, pero uno siempre encuentra los detalles", reflexionó. "Otra cosa que estoy aprendiendo con los años es a bendecir lo que uno tiene, en vez de pensar en lo que falta".

Cabe recordar que desde la histórica participación de Bolocco en el certamen, ninguna chilena volvió a ser coronada como Miss Universo.

Sin embargo, el paso de Emilia Dides, quien quedó dentro del Top 12 del concurso, reavivó el interés por este.

Todo sobre Cecilia Bolocco