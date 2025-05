"Me sentí muy cómoda": Mafe Bertero comenzó a trabajar en otro rubro

19 may. 2025 - 14:39 hrs.

La actriz y periodista María Fernanda "Mafe" Bertero, decidió incurrir en otro rubro, con la vista en diversificar lo que ha venido haciendo hasta este tiempo, que es dedicarse a ser influencer de redes sociales para diferentes marcas y además, papeles en teleseries para la televisión.

Recientemente, su mánager le consiguió un trabajo como animadora de un evento privado, el cual se realizó en la comuna de Vitacura, ubicada en el sector oriente de la región Metropolitana. Un desafío para su carrera por el que decidió prepararse con todo.

El nuevo rubro de Mafe Bertero

Así lo contó Bertero en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN), contando detalles de cómo fue su debut en este rubro, el cual ejercen varias celebridades del ámbito local como Carolina de Moras, Tonka Tomicic, Mario Velasco, entre otros.

"Una semana antes del evento, mi mánager me dijo que me enviaba el guion y que tenía que conducir. Apenas me contó, me puse muy nerviosa y ansiosa, como soy muy matea, lo estudié completo", reconoció al citado medio.

Si bien nunca antes había animado un evento, Mafe confesó que echó mano a conocimientos que le dieron durante los años en los que se formó como periodista, los cuales le vinieron como anillo al dedo durante toda la preparación ad portas del desafío.

"En la carrera de periodismo hice cursos para expresarme bien. Salí en diciembre del año pasado y no descarto seguir en los eventos, porque lo pasé muy bien y me sentí muy cómoda", sentenció Bertero, de cierto modo, pasando el dato para quienes deseen tenerla animando su evento.

