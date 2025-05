19 may. 2025 - 12:15 hrs.

A fines de marzo pasado, Daniel "Huevo" Fuenzalida regresó a la soltería tras el término de la relación amorosa que hasta ese entonces mantenía. Sin embargo, ese periodo no se extendió por mucho tiempo, ya que recientemente reveló que volvió a emparejarse.

De hecho, el animador celebró su cumpleaños número 53 junto a ella. Se trata de la ingeniera Valentina Cavassa, de 36 años, a quien conoció gracias a su amiga y compañera de trabajo, la influencer Rosario Bravo. Tras un fallido primer intento como pareja, se distanciaron, pero hace un mes retomaron el contacto.

Daniel Fuenzalida confirma relación amorosa con amiga de Rosario Bravo, 17 años menor que él

"Dijimos, 'no perdamos más el tiempo y démosle con todo'", comentó a Las Últimas Noticias. Consultado sobre cómo la conquistó, explicó que "no conquisté, sino que fue un par de salidas a comer y después nos conocimos bien, nos caímos bien".

"Uno va desde ahí, desde la conversación, la experiencia. Empezamos a salir más seguido y después empezamos este pololeo. Después no supe más de ella hasta que ella me habló por WhatsApp y ahí nos empezamos a reencontrar", complementó.

Daniel Fuenzalida y Valentina/Instagram

Asimismo, confesó que "no me gusta estar solo, me gusta estar en pareja, estar pendiente de otra persona o de otras personas. El último año y medio para mí ha sido tan bueno profesionalmente, pero me faltaba eso y necesitaba buscar a la persona y encontré a Valentina".

En el pasado, Daniel reconoció que una de las principales dificultades para mantener una relación ha sido compatibilizar su exigente agenda laboral con el tiempo dedicado a la vida en pareja.

Al respecto, señaló que "uno siempre puede estar, puede tener tiempo para una pareja y para el amor. Estar los fines de semana, a lo mejor una escapadita en la tarde en la semana, poder ir a tomar un café. Yo corro en el día, pero también trato de hacerme el tiempo para mi hija, para mi polola, por eso el fin de semana para mí es vital".

Todo sobre Famosos chilenos