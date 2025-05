Kathy Bodis sorprende y revela que tiene un hijo de 4 años: "Quería guardarlo solo para mí"

25 may. 2025 - 01:15 hrs.

Kathy Bodis es recordada por sus apariciones en televisión en diferentes reality shows, pero también por haber sido presentadora del tiempo en Mega.

Pero, luego de polémicas en estos programas de farándula, la mujer decidió alejarse de la pantalla chica y llevar una vida de perfil mucho más bajo.

Por estos días a dado que hablar, ya que se supo que fue mamá, pero hace cuatro años y que no había compartido detalles de su embarazo y del nacimiento de su retoño de manera pública.

A través de su cuenta de Instagram dio detalles de su decisión de no contar de su maternidad. "La verdad es que durante mucho tiempo no pude. No supe cómo. No encontré las palabras", contó.

"Pero hoy, con todo lo que he vivido, con todo lo que he aprendido, siento que sí. Que ahora sí puedo contarlo. Desde otro lugar. Con calma. Con amor", explicó en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que los seguidores de Kathy en su red social fueron los que se dieron cuenta de su maternidad, ya que compartía videos aconsejando a madres dando tips, pero también, publicó una historia contando por qué su hijo usaba pantallas, lo que llamó la atención de los usuarios, ya que no tenían idea de la existencia de un hijo.

"Muy poca gente me preguntaba directamente si era mamá porque nunca me habían visto con mi hijo. Estaban como asombrados cuando lo conté. Y lo entiendo... yo no lo mostraba, porque siempre sentí que quería proteger esa parte de mí", reveló.

