Exmanager de Karen Paola afirma que le fue infiel a Juan Pedro: "Metió a un desconocido a la habitación"

El exmanager de Karen Paola, Cristian Ripoll, afirmó que la cantante le habría sido infiel a su expareja, Juan Pedro Verdier, de quien se separó el año pasado tras diez años de matrimonio y más de 20 de relación.

El director artístico realizó la revelación en una conversación con el tiktoker Danilo 21, en el podcast "Juzgamos y nos funamos".

Muchos han cuestionado al exmanager por realizar la acusación públicamente, ante lo cual él respondió que Karen Paola le quedó debiendo dinero y que intentó resolver la situación en privado, pero no lo logró.

"No tengo por qué callarme por 'respeto' o 'profesionalismo' frente a personas que no conocen ni la lealtad ni el respeto. No busco aprobación ni show. Solo exijo lo que trabajé y que dejen de protegerse entre ellos. Yo no me voy a callar", afirmó, señalando que "si hay que entrar a jugar a este nivel, estoy dispuesto a jugar".

¿Qué dijo sobre la supuesta infidelidad de Karen Paola?

"¿Ella lo engañó a él?", preguntó Danilo, ante lo cual Ripoll respondió: "En mi presencia, una vez", aclarando que el episodio habría ocurrido con un desconocido, descartando que se tratara de una persona del mundo del espectáculo.

Al ser consultado si en el momento en que ocurrieron los hechos la artista se encontraba en una relación con Juan Pedro, aseguró que "sí, pero estaban pelados".

"Ella metió un desconocido a la habitación. Fue a un departamento que compartimos. Yo estaba en la habitación de al lado de allá, living comedor compartido, cocina y ella estaba en la habitación de acá", contó.

