"Si padezco una enfermedad terrible y larga...": La íntima entrevista de la actriz Teresita Reyes en Mega donde habló de la muerte

24 may. 2025 - 10:45 hrs.

La madrugada de este sábado falleció la destacada actriz Teresita Reyes, a los 75 años, tras luchar contra un fulminante cáncer.

La artista fue despedida por su familia, rostros del espectáculo y hasta la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Lo más visto ahora Niño de 10 años queda con heridas graves tras ser atacado por jauría de perros en Punta Arenas

Reyes, hace poco tiempo, dio su última entrevista a Mega, canal donde trabajó en diversas teleseries. Su aparición fue en el programa Te Invito, el que conduce Rodrigo Sepúlveda.

"Le pedí 10 años más al de arriba"

En esa conversación recordó su dura infancia, ya que fue abandonada por sus padres y criada por su abuela. “Entiendo, pero no perdono”, dijo al respecto.

En la emisión también mencionó la pérdida de su marido, tras más de 40 años juntos, situación que trató de superar rápido y con trabajo, pero no logró, ya que explotó en lágrimas al grabar una particular escena en Mega.

Sin embargo, lo más llamativo fue que habló de la muerte con Sepúlveda. “Le pedí 10 años más al jefe (a Dios). Quiero ver crecer a mis nietos”, sentenció.

“Tenía miedo a morir, pero un día lo enfrenté... Lo hablo, le expliqué a mis nietos y les dije que su abuela los ama y los idolatrará desde arriba”, añadió.

Para finalizar, expuso que “si padezco una enfermedad terrible y larga, no me hagan ninguna gue... No quiero quimio ni radioterapia ni nada... Si sufro, está la morfina, pero no quiero que me intervengan ni dejar deudas a los niños, ¡si voy a morir igual!”.

Velorio de Teresita Reyes

A través del Instagram de Teresita Reyes, se detalló que "con profundo respeto, informamos que el velorio se realizará en la Iglesia Santa Gemita de Ñuñoa, ubicada en la esquina de Suecia con Simón Bolívar, hoy a partir de las 16:00 horas y se extenderá hasta mañana a las 14:00 horas".

"Posteriormente, en el mismo lugar, se celebrará una misa de despedida", concluyó el comunicado.

Todo sobre Famosos chilenos