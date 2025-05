"Me golpeó en demasía su muerte": Rodrigo Sepúlveda asiste al velorio de Teresita Reyes y recuerda su última entrevista

24 may. 2025 - 20:06 hrs.

El periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda recordó la última entrevista mediática que dio la actriz Teresita Reyes, la cual justamente fue realizada por el comunicador en el programa Te Invito, donde abordaron el tema de la muerte.

Reyes murió a los 75 años, en la madrugada de este sábado, tras padecer un cáncer fulminante. Esta misma jornada se realizó su velorio, hasta donde llegó el conductor de Meganoticias Alerta.

Rodrigo Sepúlveda recuerda la última entrevista de Teresita Reyes

"Sepu" manifestó que el fallecimiento de la actriz fue "muy triste, muy sorpresiva. A mí particularmente me golpea muchísimo porque la última entrevista me la dio a mí con mi equipo de 'Te Invito'. Fue la última conversación que tuvo mediáticamente y hablamos mucho de la muerte".

"A mí me golpeó en demasía, además la vi tan bien ese día, con tanta luz, con tanta energía, que esto a mí, al igual que la familia, me agarró de manera muy sorpresiva", expresó.

"Recuerdo momentos de mucha risa, de mucho amor, de palabras muy lindas que me dijo, me llevó hasta un queque para la entrevista, y en ese programa yo hablo de la muerte como algo normal, habitual, que nos pasa a todos y me dice: 'bueno, hablé con Él de arriba y le pedí diez años más, porque lo único que quiero es ver crecer a mis nietos'", comentó.

En ese sentido, dijo que "ella antes tenía una distancia muy grande con la muerte, pero como que se amigó con la muerte y entendió que era un ciclo. Y dijo que si ella tenía algún cáncer, que no le hicieran nada, no quería quimio, ni nada, 'porque sé que Él de arriba va a ser cariñoso conmigo', así me dice ella".

"Yo me llevo la mejor imagen"

Sepúlveda describió a Teresita como una persona "simpática, divertida, un amor de mujer, nos reímos mucho, hablamos de mil cosas... Fue una imagen maravillosa, yo me llevo la mejor imagen de una tremenda actriz, pero más como persona".

"En Mega marcó una historia ella, es una actriz que jamás se va a olvidar porque fue muy talentosa y capaz de interpretar distintos roles. Pero yo me quedo con su alegría, con su amor, con su sinceridad y su fortaleza para decir las cosas que piensa", destacó.

