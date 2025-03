"Explosión de talento": Leo Caprile llenó de elogios a Karen Doggenweiler en "Only Fama"

22 mar. 2025 - 01:02 hrs.

Desde la comodidad de su casa en el campo, en medio de Curacaví, Leo Caprile elogió a Karen Doggenweiler, animadora del Festival de Viña del Mar, y también a Mega por haberle dado este relevante puesto con el que muchas celebridades de TV sueñan.

En una entrevista con "Only Fama", Leo, conversando con Michael Roldán, partió diciendo que, "el gran acierto de nuestra televisión es haber sacado del secuestro a la Karen. Y aprovechar esa explosión de talento que tiene".

Y es que Leo le tiene un profundo cariño a Karen Doggenweiler, con quien compartió varias veces la animación de diferentes eventos, uno de ellos el Festival del Huaso de Olmué, del cual él fue en repetidas ocasiones su conductor oficial.

"Tremenda profesional"

De hecho, recordó estos momentos en "Only Fama". "Nosotros trabajamos juntos un par de años y fue un verdadero placer. Placer no porque sea más simpática que otros o que otras, no porque sea más bonita que otra, no por ser más encantadora ni aduladora, no. Ahí hay una profesional".

"Yo me sentí igualado. Sentí que tenía una espalda. No quiero con esto de merecer a mis otras compañeras, pero a lo que voy es que la Karen es tremendamente sólida", destacó, asegurando además que le dio un enorme voto de confianza a él en su rol de animador.

"Ratificó mi forma de ser en pantalla, ratificó mi concepto de festival", finalizó diciendo, sumándose así a varios famosos que han destacado el gran profesionalismo que tiene la hoy conductora del "Mucho Gusto", el matinal de Mega.

