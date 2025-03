"Me da pena": La reflexión de Neme por conflicto entre Faloon Larraguibel y su exmarido por el departamento

21 mar. 2025 - 23:40 hrs.

Al cierre de la exposición de los abogados de Matías Pineda y Faloon Larraguibel, el conductor de esta noche de "Only Fama", José Antonio Neme, hizo una reflexión sobre el conflicto que ambos enfrentan, el cual escaló hasta la justicia.

Recordemos que Matías Pineda, hermano del exesposo de Faloon Larraguibel, Jean Paul Pineda, presentó una demanda por desalojo contra la modelo, debido a que ella se encuentra viviendo en un departamento que está inscrito a su nombre.

La reflexión de José Antonio Neme

Este inmueble fue por años la residencia familiar de Faloon y Jean Paul. Sin embargo, él transfirió el hogar a su hermano en 2022, sin contárselo a Larraguibel, quien recién se vino a enterar de ese movimiento una vez que llegó la demanda a su casa.

Sobre que este conflicto haya escalado hasta la justicia, José Antonio Neme hizo una sentida reflexión que quiso extrapolar más allá de este caso, sino que a otros que también se encuentran lidiando familias que no son tan conocidas.

"Me da pena y me da un poco de pudor (...) que dos personas adultas esperablemente maduras, que, llevaron a cabo como dos adultos un proyecto de familia, no logren resolver las responsabilidades que de ese proyecto derivan", aseveró de entrada.

Luego, volviendo a Faloon, agregó que, "yo no sé quién dice la verdad y quién no (...) Pero me parece que esto expuesto, probablemente representa a muchas familias chilenas que no tienen esa notoriedad".

