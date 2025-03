El lujoso jacuzzi que Emeterio Ureta instaló en el living de la casa que puso en venta: "Me comentaban que era de locos"

21 mar. 2025 - 16:51 hrs.

En febrero pasado, el empresario Emeterio Ureta sufrió un pre infarto que lo mantuvo internado en una clínica de la capital. Tras este susto, tomó la decisión de mudarse más cerca de su hija Tita, para evitar sentirse tan aislado en El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea.

Como resultado, se vio obligado a dejar la propiedad en la que vivió durante más de cuatro décadas, la cual mandó construir junto a un arquitecto. En ese entonces, le pidió que el diseño fuera de estilo mediterráneo, con influencias de la arquitectura griega y española antigua.

El lujoso jacuzzi que Emeterio Ureta instaló en el living de la casa que puso en venta

En diálogo con Las Últimas Noticias, "El Márquez del Arrayán" comentó que "quería una arquitectura distinta. No me gustan los ángulos rectos. Me agrada todo lo que sea lo más redondo posible. Además, me gustan las formas como hechas a mano".

En este contexto, mencionó que quiso innovar con algo impensado para la época. Soltero y con 38 años, decidió instalar un jacuzzi de color rojo en el living de su casa, el cual ahora será heredado por un nuevo dueño.

El llamativo jacuzzi de Emeterio Ureta

"Tener un jacuzzi para mí siempre fue algo muy agradable. El living tiene una vista muy hermosa hacia el valle. Con la chimenea prendida es muy agradable darse un baño en jacuzzi en pleno invierno", aseveró.

Consultado sobre el llamativo color de la bañera, Emeterio recordó que "había tres colores disponibles cuando fui a comprarlo. El blanco no lo iba a elegir de ninguna manera porque iba a parecer hospital o baño de motel. Lo elegí porque no me gustaba ninguno de los otros y fue el que más me agradó".

Asimismo, comentó que el jacuzzi era muy apreciado por sus amigos: "Me decían que era de locos que haya un jacuzzi en el living. Me decían que sus señoras jamás los dejarían tener uno así".

En su caso, señaló que su difunta esposa, "lo aprovechó bastante antes de su brutal enfermedad. Le dio cáncer a los huesos, y al bañarse en el jacuzzi con el agua caliente, le producía mucho agrado. La verdad es que lo utilizó mucho".

