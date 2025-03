"¿Ustedes me compraron?": Marcela Vacarezza ahonda en las preguntas de su hijo Benjamín sobre su origen

21 mar. 2025 - 00:00 hrs.

La exmodelo y psicóloga, Marcela Vacarezza, entregó nuevos detalles acerca de su experiencia como madre de Benjamín, "Benji", quien hoy tiene seis años de edad. Cabe recordar que el menor del clan Araneda-Vacarezza llegó a la familia con solo tres meses de vida luego de ser adoptado.

"Bajó del segundo piso muy rápido, yo no sé de dónde sacó el tema y me dijo: 'Mamá, ¿yo estuve en tu guatita?'", relató Vacarezza en conversación con el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Frente a la inesperada interrogante de "Benji", la expanelista de farándula contó que intentó explicarle que en verdad estuvo en el vientre de otra mujer. "'¿Yo no estuve en tu guatita?', 'No' le dije, '¿y en la guatita de quién?'", continúo narrando Vacarezza.

¿Cuál es la estación de Metro más cercana para llegar a Lollapalooza? Cristián Castro da importante paso en los estudios a sus 50 años: "Me hizo falta estudiar" En su cumpleaños 70: Bruce Willis reaparece en video bailando junto a su exesposa Demi Moore Te puede interesar

En el mismo espacio, la esposa de Rafael Araneda comentó que como familia desconocen el paradero de la madre biológica de Benjamín. "No hay contacto con ella porque el mismo tribunal te lo impide", señaló.

Respecto a las dudas de su hijo menor, la psicóloga agregó: "Después, a los cuatro días me preguntó: '¿y ustedes me compraron?', no mi amor, le dije, a lo que él le preguntó si lo habíamos robado, pero le explicamos todo".

Finalmente, la comunicadora -cuya familia reside en Miami, Estados Unidos- contó que en un viaje a Chile, junto a Rafael, llevaron al pequeño Benjamín al hogar Santa Clara, donde fue adoptado. "Ahí recorrió el lugar", sostuvo Vacarezza.

Todo sobre Famosos chilenos