Giulia Inostroza revela su sueño ligado a la televisión: "Sería una experiencia muy bacán"

20 mar. 2025 - 19:14 hrs.

En 2015, con solo ocho años, Giulia Inostroza debutó en la pantalla chica y conquistó a los televidentes con su carisma y talento actoral. En ese entonces, interpretó a la encantadora "Marina" en la exitosa teleserie de Mega "Papá a la Deriva".

Aquella experiencia fue trampolín para que también participara en otras producciones de nuestra señal, logrando un rol protagónico en "Ámbar" y otro secundario en "Isla Paraíso". Posteriormente, se alejó de la actuación y se concentró en sus estudios.

El gran sueño de Giulia Inostroza para cuando termine el colegio

En una reciente entrevista, Giulia, quien este 2025 cumplirá 18 años y finalizará la enseñanza media, expresó su deseo de retomar una de sus grandes pasiones. "Me gustaría entrar a cursos de teatro y actuación acá en Chile y también afuera del país", reveló a Página 7.

Sin embargo, no es la única área en la que desea crecer, ya que también quiere seguir desarrollándose como creadora de contenido, una faceta que, según afirma, le ha aportado mucho. "La gente que me apoya y eso realmente me ayuda mucho a sentirme más motivada en lo que hago", afirmó.

Giulia Inostroza/Instagram

Asimismo, contó que su gran sueño tras terminar el colegio es incursionar en las telecomunicaciones y convertirse en TV host: "Me gustaría poder tener la oportunidad de ser presentadora en algún tipo de programa, que encaje con mi imagen, supongo".

En este sentido, destacó que está abierta a participar en cualquier tipo de proyecto en pantalla."Para mí sería una experiencia muy bacán. Me gusta mucho ese contacto con la gente y tener esa relación como de cercanía, porque encuentro que se puede transmitir mucho, ya sea como presentadora y también como actriz", sentenció.

Todo sobre Famosos chilenos