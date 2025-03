Cristián Castro da importante paso en los estudios a sus 50 años: "Me hizo falta estudiar"

20 mar. 2025 - 19:55 hrs.

El cantante mexicano Cristián Castro (50), quien se encuentra viviendo hace poco más de dos años en Argentina, reveló a un medio trasandino que tomó una importante decisión para saldar una deuda que tiene consigo mismo desde su adolescencia.

Castro, quien es responsable de éxitos como "Azul" o "Volver a amar", tomó la determinación de volver al colegio con el objetivo de terminar la escuela secundaria, la cual no consiguió culminar producto de que su carrera como cantante comenzó en su adolescencia.

Cristián Castro y su vuelta al colegio

La fama lo llevó al estrellato rápidamente y Cristián priorizó potenciar su carrera en vez de sus estudios. Así lo contó a América TV, señalando: "Estoy volviendo al colegio, a terminar la secundaria, me hizo falta... he tratado de estar cerquita de los estudios, como para ir sembrando más en mí y poder entregar algo mejor musicalmente".

"Hay un reencuentro lindo con el estudio, ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay un tiempo y ahora acá en Argentina, en Córdoba", expresó, aseverando que esta determinación la venía pensando hace años y no la había podido materializar.

"Hace mucho estoy tras de la secundaria, porque se me vino una época muy buena cuando recién comenzaba con 'No podrás', la verdad me fui de gira y nunca ya volví", sentenció el artista, quien se dio el tiempo de reflexionar sobre lo que fue no obtener el diploma de secundaria.

Y es que Cristián enfatizó en que cree que haber terminado la escuela pudo haberlo ayudado a lo largo de su trayectoria. "Me hizo falta estudiar, como para encarar un poquito mejor muchas cosas. Cosas que puedo y quiero darle a la gente, y no sé cómo (...) Quizá con esto voy a poder relacionarme hasta mejor conmigo mismo, con toda la gente", dijo esperanzado.

