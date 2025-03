Daniel Silva contó impactante experiencia paranormal con muñeca de su hija similar a "Annabelle": "Es para llamar a los Warren"

21 mar. 2025 - 11:08 hrs.

De la ficción a la realidad. El periodista Daniel Silva vivió una experiencia paranormal que bien podría haber sido sacada de una película de terror, en la que una muñeca comenzó a hacer sonidos extraños, tal como en la cinta basada en hechos reales, "Annabelle".

Silva estuvo presente en el estudio de "Mucho Gusto" para comentar sobre el cambio de horario que se avecina para gran parte del país. En ese contexto, reveló que en los últimos días ha tenido problemas para dormir, especialmente desde una noche en la que vivió un momento aterrador.

Daniel Silva contó impactante experiencia paranormal con muñeca de su hija

Consultado sobre qué fue lo que ocurrió, el comunicador comenzó a relatar los hechos. "Pasó algo muy extraño ¿Vieron la película Annabelle? Diez de la noche, mi casa en silencio y escucho una guagua llorando. Mi señora me dice que debe ser mi hija Maite, la más chiquitita", contó.

Silva detalló que fue a ver a la pequeña a su habitación, pero estaba dormida. Posteriormente, se dio cuenta de que el sonido provenía del baño, así que fue hasta allá, encontrándose con una muñeca. "Era de esas que tú le sacas el chupetito o las mueves y lloran", indicó.

"Estaba llorando, entro y se pone a llorar de nuevo, sin que la tocáramos. Entonces pensé: 'se tiene que haber mojado'. La pila tiene tornillo, entonces no la podía sacar. Me acuesto y empezó a llorar de nuevo y mi señora me dice, 'apaga esa cuestión, por favor'. Así que voy y le pongo off", recordó.

Una muñeca similar a la de la hija de Daniel Silva

Cuando pensó que eso sería suficiente para poder dormir en paz, pasó lo impensado: "Me voy a dormir y a los tres minutos de nuevo, llanto y estaba apagada. Entonces, ahí, mi señora se asusta. Yo tomo la muñeca y la tiré afuera en la logia. Listo, me voy".

"Dos de la mañana, me levanto, voy al baño y siento de nuevo el llanto (…) Me quedé mirándola, apago la luz, me voy yendo y esta vez, en vez de hacer el sonido que hizo siempre, que era llorar, bosteza", continuó, dejando impactados sus compañeros.

"Esta historia es para llamar a los Warren. Deshazte de ese objeto", le dijo José Antonio Neme. Más tarde, Daniel mostró una fotografía de la muñeca en cuestión, lo que provocó la reacción de Karen Doggenweiler: "¿Cómo le pasan esa muñeca a una niña?".



